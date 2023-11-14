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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксавьер Рэтан-Мэйс: «Мне бы очень хотелось выступить за Канаду на Олимпиаде. Это моя большая мечта»

Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс оценил уровень канадского баскетбола и рассказал о желании сыграть за национальную сборную на Олимпиаде.

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