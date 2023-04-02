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"Сплошной звездопад желаний": 3 знака зодиака ворвутся в мощный поток успеха в эти 5 дней

"Сплошной звездопад желаний": 3 знака зодиака ворвутся в мощный поток успеха в эти 5 дней

Судьбоносные дни ждут представителей сразу трех знаков зодиакального круга уже в первый день апреля. Новый весенний месяц окажется очень благоприятным периодом для этих счастливчиков, они смогут загадать любое желание, и оно обязательно сбудется.

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