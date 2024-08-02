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Депутаты от ЛДПР предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Депутаты от ЛДПР предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым предлагается обязать родителей содержать детей в возрасте до 23 лет во время их очного обучения в образовательных организациях.

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Комментарии
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Дмитрий Bdv
Соответственно госдуму надо обязать выплачивать семьям зарплату дополнительно до средней по стране. Средняя сейчас 72 тысячи, сами объявили.
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21 час.
валерия
Дети и так на шее родителей сидят до самого конца  их( родительской) жизни. Так у нас в стране       повелось.
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21 час.
Людмила Абрамова
дети после 18 лет уже должны обеспечивать себя сами
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20 час.

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