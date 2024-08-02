Депутаты от ЛДПР предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым предлагается обязать родителей содержать детей в возрасте до 23 лет во время их очного обучения в образовательных организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии