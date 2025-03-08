ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Авиация, артиллерия и беспилотники наносят удары по военных аэродромам Украины, объектам энергетики и предприятиям, обеспечивающим работу ВПК.
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