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ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Авиация, артиллерия и беспилотники наносят удары по военных аэродромам Украины, объектам энергетики и предприятиям, обеспечивающим работу ВПК.

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