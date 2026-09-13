Путин принял участие в саммите БРИКС в формате "аутрич"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал лидеров стран - партнеров БРИКС, присоединившихся к саммиту в Нью-Дели на заседание в формате "аутрич".
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