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ТАСС

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Путин принял участие в саммите БРИКС в формате "аутрич"

Путин принял участие в саммите БРИКС в формате "аутрич"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал лидеров стран - партнеров БРИКС, присоединившихся к саммиту в Нью-Дели на заседание в формате "аутрич".

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