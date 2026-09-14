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Шесть скульптур эпохи Оттепели: от Пушкина до космонавта

Шесть скульптур эпохи Оттепели: от Пушкина до космонавта

Выставка «Они были разными. Скульптура Оттепели» в Музее AZ и Государственной Третьяковской галерее демонстрирует работы советских скульпторов послевоенного периода, охватывающего эпоху Оттепели, которая традиционно начинается с 1954 года после публикации одноимённой повести Ильи Эренбурга.

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