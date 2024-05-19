Учите наши языки! Страны Средней Азии усложняют жизнь русскоязычной диаспоре

Ирина52

Это зависит от того, русские в данном городе мигранты или поселенцы, основатели городов. Поселенцы ИМЕЮТ ПРАВО на свой язык и культуру и не обязаны переходить на язык туземцев. Никто же не требует от американцев вместо английского объясняться на индейском? Так почему жители Даугавпилса (бывший Двинск) должны объясняться на латышском, если несколько сот лет в этом городе говорят на русском? То же и с Казахстаном. Территории, отобранные у России, должны как минимум иметь русский как региональный или вернуться в Россию. Ну а мигранты в ЛЮБОЙ стране должны учить язык коренных жителей.