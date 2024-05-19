Власти бывших среднеазиатских республиках СССР все активнее заставляют русскоговорящих граждан переходить на языки, на которых говорит коренное население.
Учите наши языки! Страны Средней Азии усложняют жизнь русскоязычной диаспоре
Комментарии
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сергей максимов
Надо им ехать в Россию и не "париться"!
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2 час.
Ирина52
Это зависит от того, русские в данном городе мигранты или поселенцы, основатели городов. Поселенцы ИМЕЮТ ПРАВО на свой язык и культуру и не обязаны переходить на язык туземцев. Никто же не требует от американцев вместо английского объясняться на индейском? Так почему жители Даугавпилса (бывший Двинск) должны объясняться на латышском, если несколько сот лет в этом городе говорят на русском? То же и с Казахстаном. Территории, отобранные у России, должны как минимум иметь русский как региональный или вернуться в Россию. Ну а мигранты в ЛЮБОЙ стране должны учить язык коренных жителей.
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2 час.
ИГ
Ирина Голота
«Не только узбекистанцам, работающим в РФ, положено знать русский, но и россиянам, живущим в Узбекистане, следует знать узбекский язык»... В этом ничего особенного нет. Вспомните как мы все учили языки национальных республик, в которых мы проживали. Причем обучение языками начиналось с третьего класса. Зато мы все прекрасно друг с другом общались. Да... как это было давно. 🤦♀️
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1 час.
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