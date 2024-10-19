Подразделения группировки войск "Восток" поразили САУ "Богдана" ВСУ в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Восток" улучшили положение в районах Донецкой народной республики, нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское.
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