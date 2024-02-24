«Всем наплевать»: жительнице аварийного барака предложили квартиру с ведром вместо туалета

Страна и люди

«Ничего сделать не можем, закон запрещает переселять».Бывшая воспитательница детсада, 72-летняя Альбина Смирнова из поселка Кобляково Иркутской области с 2018 года ждёт переселения из аварийного и ветхого многоквартирного барака.