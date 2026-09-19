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Регионы России

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Боец UFC Арнольд Аллен подрезал Артура Бетербиева в Монреале и принес извинения

Боец UFC Арнольд Аллен подрезал Артура Бетербиева в Монреале и принес извинения

В Монреале произошёл инцидент с участием бойцов UFC Арнольда Аллена и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева.

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