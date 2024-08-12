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Минин о Захаряне в «Сосьедаде»: «У него был сезон адаптации – приходилось привыкать к одной из самых прессингующих команд в Испании» 

В 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету российского хавбека 1 гол и 2 ассиста. «Мне кажется, у него был сезон адаптации, и это не клише.

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