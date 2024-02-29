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Добрый Мир

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  • Галина Дуброва
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Польские фермеры прошли маршем по Варшаве

Польские фермеры прошли маршем по Варшаве

Во вторник польские фермеры прошли маршем по Варшаве, требуя от правительства закрыть границу для украинской сельхозпродукции и отменить европейскую "Зеленую сделку".

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