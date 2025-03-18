Трамп заявил, что переговоры с Россией вступают в критическую стадию

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
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