Тёплая одежда и уютный дом. Доспехи и музыкальные инструменты. Книги и произведения искусства. Вещь, изменившая человечество, – кожа.
Кожа
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Тёплая одежда и уютный дом. Доспехи и музыкальные инструменты. Книги и произведения искусства. Вещь, изменившая человечество, – кожа.
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