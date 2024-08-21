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Росавиация: аэропорты Московского региона работают штатно

Росавиация: аэропорты Московского региона работают штатно

В Росавиации сообщили, что аэропорты Московского региона работают штатно. Ранее для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения.

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