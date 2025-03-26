Астраханский инспектор ППС попался на крышевании бара «Белка» и других клубов

В течение трех месяцев сотрудник полиции получал взятки за покровительство. Следователи Кировского отдела СУ СК РФ при содействии сотрудников УФСБ возбудили уголовное дело в отношении инспектора патрульно-постовой службы полиции УМВД.
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