Удары возмездия, Украина получила свой сгоревший Wildberris, даже два

Как сообщили Минобороны России и «Свободная Пресса», в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по предприятиям ВПК, логистическим центрам Киева и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта «Южный» в Одесской области.
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