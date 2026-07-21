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Удары возмездия, Украина получила свой сгоревший Wildberris, даже два

Удары возмездия, Украина получила свой сгоревший Wildberris, даже два

Как сообщили Минобороны России и «Свободная Пресса», в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по предприятиям ВПК, логистическим центрам Киева и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта «Южный» в Одесской области.

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