8 малоизвестных фактов о предшественнике сюрреализма Иерониме Босхе

С нами не соскучишься!

Возможный автопортрет Босха. Босх - знаменитый нидерландский живописец, живший примерно в 1450 – 1516 году – известен своими полотнами на тему библейских сюжетов, которые он обильно "приправлял" фантастическими и часто жуткими изображениями людей, животных, монстров и гибридных существ.