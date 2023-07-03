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В США допустили, что бойцы Пригожина еще вернуться в зону СВО

В США допустили, что бойцы Пригожина еще вернуться в зону СВО

Весьма примечательной авторской колонкой поделилась американская The Wall Street Journal. По мнению обозревателя Пегги Нунан, которая не хухры-мухры, а лауреат Пулитцеровской премии, президент РФ Владимир Путин еще помирится с Евгением Пригожиным.

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