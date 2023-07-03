В США допустили, что бойцы Пригожина еще вернуться в зону СВО

Весьма примечательной авторской колонкой поделилась американская The Wall Street Journal. По мнению обозревателя Пегги Нунан, которая не хухры-мухры, а лауреат Пулитцеровской премии, президент РФ Владимир Путин еще помирится с Евгением Пригожиным.