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Я не смогу смотреть фильмы с этой мразью

Я не смогу смотреть фильмы с этой мразью

Есть на современной Украине и образец чистого предательства, и подлости. Человек, которым восхищались и считали своим, а он оказался и не свой и .

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Комментарии
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Елена Киршанская
Откуда инфа?  По всем справочникам ее отец был сотрудником НКВД. А будь  такое как вы сказали правдой, служить  там отец бы не смог.
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4 час.
Елена Киршанская
Как-то на стриме у Монтян ее спросили что такое случилось с Роговцевой. Татьяна Николаевна  особенного ничего не рассказывала, но сказала, что &quot;она всегда такою была&quot;
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4 час.
Vitaly Arkhipov
Артистка хорошая-человек дерьмо. Такие замечательные фильмы опоганила своим присутствием. При появлении ее в кадре желание смотреть фильм пропадает.Пусть не будет покоя ни где ни ей самой , ни ей подобным.
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1 час.

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