Я не смогу смотреть фильмы с этой мразью

Елена Киршанская Откуда инфа? По всем справочникам ее отец был сотрудником НКВД. А будь такое как вы сказали правдой, служить там отец бы не смог.

Елена Киршанская Как-то на стриме у Монтян ее спросили что такое случилось с Роговцевой. Татьяна Николаевна особенного ничего не рассказывала, но сказала, что "она всегда такою была"