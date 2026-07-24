Черногория назвала дату отмены безвизового режима для россиян и белорусов

Черногория отменит безвизовый режим для россиян и белорусов с 1 ноября. Туристы из РФ и Белоруссии могут въезжать в страну без виз до 31 октября 2026 года включительно, следует из постановления правительства.
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