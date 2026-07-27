Сибирский размах на 440 лет: чем запомнился юбилей Тюмени

Столица Западной Сибири доказала, что возраст для нее – лишь цифра «в паспорте»: город на три дня превратился в единую зону отдыха, где под песни Хора Турецкого плечом к плечу пели тюменцы, а атлеты со всего мира устанавливали рекорды на фоне вековых купеческих особняков.