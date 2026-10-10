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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Гянджа» обвинила своего тренера во лжи с историей о травмах игроков в лифте и попытке оправдаться за поражение

Главный тренер «Гянджи» Мартин Кнежевич после поражения от «Эрокспора» в рамках Кубка ФИБА-Европа обвинил хозяев в плохом отеле со сломанным лифтом, а ФИБА – в нежелании переносить матч .

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