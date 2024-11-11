Зачем Россия тратит деньги на продвижение русского языка там, где нас не хотят слышать?

Молодец губернатор Филимонов, что он вместе с олигархом фронту помогает, не как некоторые - ограбили РФ и за бугор убежали, наших врагов англосаксов вооружают, на миллиарды спортивные клубы содержат. И что вы байки хохлятские читаете, им америкосы и бандеровцы давно мозги из головы вынули и опилками набили. А теперь их вылавливают по всей бандеровской Украине и как баранов гонят на убой. Наши либералы - дермократы тоже - самое стараются сделать на нашей святой земле РФ. Для развала СССР посадили на царство меченого антихриста, который своими безмозглыми реформами усиленно стал этого добиваться. За год правления "Горбатого", появились продуктовые карточки, которые ещё Сталин отменил после победы Великой Отечественной Войны. Они, что там - в кремле совсем чокнутые были, не видели, что своим указом сухого закона, все заводы и фабрики встали. Народ шел не на работу, а занимать очередь в винно-водочный магазин, который открывался в два часа дня. В давки отстояв несколько часов и получив одну в руки - на радость здесь же выпивал. И какая после этого работа. И кто не пьющий, тоже там стоял - всё же стеклянная пушнина. Бывало и такое - насмерть давились, как бы бутылочку взять. За первый же год сухого закона страна понесла убытки на 40 миллиардов долларов убытка. По нынешним меркам это более 400 миллиардов $, и так четыре или пять лет, точно не помню. Кремлёвским правителям, что ума не хватила - сделали бы в два - три раза дороже - народ меньше стал бы пить, и денежки в бюджет потекли бы. Всё не вошло - P.S.

Виктор Старицын

P. S. Когда меченый антихрист много бед натворил и стал неугоден народу, произвели рокировку, посадили пьянь на трон, «Бар иску на царство», который полностью лёг под америкосов - англосаксов. А нашим нуворишем сказал "Берите, сколько сможете унести". И пошло, и поехало. Бывшие партийные лидеры, быстро переобулись, стали либералы - дермократы, объединились с ворами, бандитами и убийцами. И чтобы можно было больше унести - полностью развалили Советский Союз. После их воровства, до сих пор полностью восстановиться не можем. Да и сейчас многие либералы – дермократы переобулись, сидят на важных постах. Да Вы сами подумайте – воров, убийц выпускают за бугор, а потом сразу объявляют их в междугородний розыск. Олигарха, вора и убийцу, который сидел на зоне в Краснокаменске, Забайкальском крае выпустили за бугор, и здесь же сразу вора и убийцу объявили в международный розыск. А потом - воры и убийцы за бугром сидят на долларовых мешках, и на нас же гадят, - почему им дальше не дали грабить матушку Русь. Вовремя пьянь с трона ушел. А то бы его грохнули, а либералы - дермократы объявили бы его в ранг великих правителей, а сами дальше грабили матушку Русь. А что слово "Гнить - это значит жить в России" эти слова сказал собака – иуда Навальный, которому англосаксы пообещали, когда он развалит РФ на мелкие княжества, он станет самым богатым в мире. И ещё иуда Навальный на сходке в Польше сказал «Надо сделать так, чтобы молодёжь не училась, а неуч это (быдло), которыми легче управлять». А своим хорькам и хамечкам в России говорил "Зачем учится - надо брать власть в свои рук и всё у вас будет". Собаке - собачья сметь. И почему мер Москвы разрешил эту собаку похоронить в столице нашей родины. Иуда столько вреда сделал в РФ, столько не один враг. Он убил мозги у большого количества нашей молодёжи. Да и мужики постарше наслушаются бандеровские бредни, где 5% правды, а остальное «ФЕЙК» и спорят со мной аж до пены изо рта, и ни чем их не переубедить. Мозгов нет - считай калека. Внуку говорю – у тебя руки растут «от - куда надо», иди, помоги ДРОНЫ собирать. А он мне отвечает – я не буду помогать Путину. Взял бы ремень – так посадят. И все его друзья заражены идеологией иуды Навального. Похоже хорьков и хамечков больше всего Екатеринбурге. И как так - почему в Екатеринбурге до сих пор американское посольство. В штатах во всех городах наши консульства по выкинули. Я проклинаю всех переговорщиков, кто устроил этот "акт доброй воли" - иуды. Приказали нашим войскам уйти из под Киева. Какой к чёрту "акт доброй воли" - это же бандеровцы, звери - нелюди. Они беременным женщинам животы вспарывали, а грудных детей об угол дома головы разбивали. А нас - очередной раз - "обманул дурачков на сорок кулачков". Когда наши войска ушли от Киева, бандеровцы всё мирное население, кто был рад освобождению от фашистского - бандеровского ига УНИЧТОЖИЛИ и побросали вдоль дорог. А их детей, чтобы они не мстили, продали западным мясникам на органы, где на первое место стоят Нидерланды - от наркотиков у них больше всех органы отваливаются. А ведьма просроченного зелёного, от продажи человеческих органов, стала самой богатой наркоманкой на Украине. Потом бандеровцы показали всему миру, какие русские жестокие – столько много мирное население уничтожили, а детей угнали в рабство. Весь толерантный западный мир, и хохлы тоже поверили и стали ненавидеть всех русских и пошли против нас жестоко воевать. Если бы не это предательство, (АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ) война бы давно закончилась нашей победой и не погибали бы сейчас наши воины и мирное население, и города и заводы бы были целы на Украине и военные живы. На радость англосаксам - вся Украина покрыта новыми кладбищами, да и наших воинов и мирного населения полегло не мало. А - предатели, иуды - это наши либералы – дермократы, и хорьки и хамечки иуды Навального – чтоб горечь собаки на вечном огне в аду.