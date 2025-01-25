Глава Федерации гимнастики России отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное Ириной Винер

Как сообщает Sport24, 20 января появилось информационное письмо за подписью Винер (главного тренера по художественной гимнастике, председателя тренерского совета) и Виктории Аникиной (председателя Всероссийской коллегии судей).
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