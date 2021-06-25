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Красотка-внучка Чапкиса в бикини показала, как расслабляется в бассейне: "Милая девушка"

Красотка-внучка Чапкиса в бикини показала, как расслабляется в бассейне: "Милая девушка"

Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, показала себя в купальнике  Внучка украинского легендарного хореографа построила успешную карьеру модели и актрисы в Италии, передает Politeka.

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