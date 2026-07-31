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Жара до плюс 32 градусов придет в Приморье после ливней

Жара до плюс 32 градусов придет в Приморье после ливней

Ливни, которые несколько дней подряд накрывали Приморский край, начинают отступать. Уже в начале следующей недели синоптическая обстановка изменится: блокирующий антициклон над Охотским морем сместится, и атмосферные фронты покинут регион, сообщает PRIMPRESS.

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