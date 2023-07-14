Россия активизирует сотрудничество с Туркменистаном в рамках МТК «Север - Юг»

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия выражает согласие на присоединение Туркменистана к Соглашению о международном транспортном коридоре «Север - Юг», подписанному 12 сентября 2000 года.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия выражает согласие на присоединение Туркменистана к Соглашению о международном транспортном коридоре «Север - Юг», подписанному 12 сентября 2000 года.
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