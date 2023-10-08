Как выбрать трансформатор для прогрева бетона

Поскольку одним из компонентов бетонной смеси изначально выступает вода, заливка бетона при отрицательных температурах создаёт вероятность потери проектной прочности и дальнейшего разрушения железобетонной конструкции.
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