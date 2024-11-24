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Жители поселка под Барнаулом заявили об отсутствии необходимой инфраструктуры

Жители поселка под Барнаулом заявили об отсутствии необходимой инфраструктуры

Администрация, по словам местных жителей, только обещает со всем разобраться В поселке Новом, расположенном в Первомайском районе, в 18 километрах от Барнаула, жители выражают недовольство отсутствием социальной инфраструктуры.

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