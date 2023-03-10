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Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»

Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»

Зарема Салихова отреагировала на слова Ольги Смородской. Экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала.

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