Установлены юные мигранты-беспредельщики, угрожавшие самарскому губернатору

Юные мигранты-беспредельщики, пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Алекандр Хинштейн.
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