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Установлены юные мигранты-беспредельщики, угрожавшие самарскому губернатору

Установлены юные мигранты-беспредельщики, угрожавшие самарскому губернатору

Юные мигранты-беспредельщики, пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Алекандр Хинштейн.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
сученят на Колыму дороги строить под присмотром губера
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8 час.
СА
Сергей Андросов
Зачем, в колонию поближе к Самаре, а работают пусть а Самаре,
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3 час.

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