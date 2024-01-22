Ространснадзор решил усилить контроль за аэропортами после выкатываний самолетов

Государственная служба Ространснадзора по госнадзору в гражданской авиации (Госавианадзор) приняла решение о более строгом контроле за операторами аэродромов в связи с участившимися случаями выкатывания самолетов за пределы ВПП.
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