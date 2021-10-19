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Врач назвала причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в России осенью

Врач назвала причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в России осенью

Увеличение количества заболевших и умерших от коронавирусной инфекции неизбежно при таком уровне вакцинации в России.

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Ирина Черных
Специалисты более высокого уровня, чем профессор Ирина Шестакова, уиверждают, что возникновкние эпидемии (пандемии) - это результат плохой работы санитарно-эпидемиологической службы в стране. А также утверждение, что чем больше людей вакцинируются, тем быстрее закончится эпидемия - это ЛОЖЬ. Кому верить, если среди тех, кто должен отвечать за здоровье населения страны, такие противоречия?

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