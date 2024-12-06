Агата Муцениеце публично опозорилась на глазах 8-летней дочери

Актриса рассказала о казусе, который с ней приключился. Агата Муцениеце с дочерью Социальные сетиАгата Муцениеце рассказала подписчикам, что попала в неловкую ситуацию, да еще на глазах у 8-летней дочери.
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