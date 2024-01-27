Откровение режиссера новой экранизации "Мастера и Маргариты", которая снималась в том числе на деньги "Фонда Кино".
Коллаборационизм на деньги "Фонда Кино"
Комментарии
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Игорь Василевский
И вузы театральные с телевизионными пощупать на предмет особой любви к стр 404. И педрилячьим ценностям в частности... Интересное кономожет получиться - и обучать, возможно, будет некого!
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9 час.
Наталия
Не только фильм, но, главное, самого режиссера надо запретить в России. Пусть реализует свой "творческий" потенциал в государстве, за которое так болеет.
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9 час.
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