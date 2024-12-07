Губернатор Подмосковья объявил о начале строительства дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ

Многоквартирный дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ построят в Кубинке. На церемонии закладки первого камня присутствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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