Россиядә приставларны бурыч түләттерүгә җәлеп итүне бер елга кичектерергә телиләр

Россиядә приставларны халыктан бурыч җыюга җәлеп итүне кичектереп торырга ниятлиләр. Әйтик, әҗәткә бирүчеләр ел дәвамында аларның хезмәтеннән файдалана алмаячак, дип хәбәр итә РБК РФ Юстиция министрлыгы закон проектына сылтама белән.
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