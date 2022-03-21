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Сделка с правосудием на пенсию не влияет // Генпрокуратура требует лишить пособия осужденного экс-полковника СКР

Сделка с правосудием на пенсию не влияет // Генпрокуратура требует лишить пособия осужденного экс-полковника СКР

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России обратилась в суд с иском о лишении права на получение «пенсии прокурорского работника» бывшего начальника управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России Александра Ламонова.

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