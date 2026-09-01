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Нижегородская правда

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Скидку 30% в такси получат многодетные семьи в Нижнем Новгороде

Скидку 30% в такси получат многодетные семьи в Нижнем Новгороде

С 1 сентября в Нижнем Новгороде стартует пилотный проект, в рамках которого многодетные семьи получат скидку на поездки в «Яндекс такси».

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