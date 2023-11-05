Россия готовится к созданию кибервойск: как контрактники будут противостоять хакерам в 21 веке Елена ГалицкаяЦифровая безопасность становится приоритетом в России для защиты от киберугроз, сообщают журналисты ftimes.
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