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Происшествия

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В Красноярске 15-летнюю школьницу будут судить за попытку поджога железнодорожного оборудования по заданию мошенников

В августе 2025 года сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО, Сибирского линейного управления МВД России, ГУ МВД России и УФСБ России по Красноярскому краю установили и задержали 14-летнюю жительницу краевого центра, подозреваемую в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование в районе станции Бугач.

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