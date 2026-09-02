В Красноярске 15-летнюю школьницу будут судить за попытку поджога железнодорожного оборудования по заданию мошенников

В августе 2025 года сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО, Сибирского линейного управления МВД России, ГУ МВД России и УФСБ России по Красноярскому краю установили и задержали 14-летнюю жительницу краевого центра, подозреваемую в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование в районе станции Бугач.