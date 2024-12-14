Венгрия захотела новый миропорядок без доминирования США

Венгерский политик Тюрмер: страны хотят новый миропорядок без доминирования США Значительная часть мира хочет нового порядка без доминирования США, заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
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