Страна и люди

Европейцы оказались в положении украинцев, Молдавия на грани майдана, объединение Ирана и Пакистана против Израиля и истребление лесов</lj-embed>В студии канала «День» старший научный сотруднико института международных отношений и мировой экономики Александр Камкин.