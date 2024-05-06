Европейцы оказались в положении украинцев, Молдавия на грани майдана, объединение Ирана и Пакистана против Израиля и истребление лесов</lj-embed>В студии канала «День» старший научный сотруднико института международных отношений и мировой экономики Александр Камкин.
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