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Эксперт предупредил автолюбителей о штрафах за выброшенные покрышки

Эксперт предупредил автолюбителей о штрафах за выброшенные покрышки

Шины нельзя выбросить на помойку или, скажем, в лес — за это можно получить штраф. Не выбрасывайте шины! Сергей Подойников предостерегает россиян от необдуманного выбрасывания отживших свое покрышек в мусорные контейнеры или же на стихийные свалки.

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