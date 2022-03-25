Эксперт предупредил автолюбителей о штрафах за выброшенные покрышки

Шины нельзя выбросить на помойку или, скажем, в лес — за это можно получить штраф. Не выбрасывайте шины! Сергей Подойников предостерегает россиян от необдуманного выбрасывания отживших свое покрышек в мусорные контейнеры или же на стихийные свалки.