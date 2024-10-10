В Steam можно бесплатно опробовать новый шутер с несколькими персонажами, прок...

В Steam можно бесплатно опробовать новый шутер с несколькими персонажами, прокачкой способностей и армиями демоновКомпания-издатель Headup и студия-разработчик com8com1 Software анонсировали олдскульный брутальный шутер от первого лица Bloodshed.
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