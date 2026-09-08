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В России упали цены на морковь, капусту, лук, свеклу и картофель

В России упали цены на морковь, капусту, лук, свеклу и картофель

Цены на ключевые овощи в России продолжают падать: за последний месяц картофель и капуста потеряли более 16% стоимости, а с начала года их цена снизилась почти на треть.

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