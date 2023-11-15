Current Biology: каждая ноздря обладает уникальным обонянием

Исследование, проведенное Пенсильванским университетом (University of Pennsylvania) в Филадельфии и Неврологическим институтом Барроу (Barrow Neurological Institute) в Фениксе, изучило нервные процессы, лежащие в основе обработки запахов в обонятельной системе человека, и то, как мозг обрабатывает информацию о запахах, поступающую из разных ноздрей.