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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о «Мадринге»: «Когда услышал о 20 красных флагах на тестах «Ф-3», то удивился. После симулятора удивился, что их было всего 20»

Пилот « Мерседеса » рассказал о впечатлениях от новой трассы Гран-при Испании в Мадриде. «Когда я услышал о 20 красных флагах на тестах «Ф-3», то удивился.

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