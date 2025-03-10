В сети опубликовали список имущества Блиновской, которое уйдет с молотка

Имущество «королевы Марафонов» Елены Блиновской готовят к продаже за долги перед налоговой. Финансовая управляющая по банкротству Блиновской Мария Ознобихина попросила суд арестовать имущество, чтобы выставить его на торги для продажи.
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